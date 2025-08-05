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Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 12:30, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 12:31
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Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını şekillendirecek toplantıda; terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılıyor.

General ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen isimlerin dosyaları karara bağlanacak.

Yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacakların durumları ele alınacak.

Kararlar kamuoyuyla paylaşılacak

Yüksek Askeri Şura, Resmi Gazete'de yayımlanan TSK Personel Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler çerçevesinde yapılacak. Buna göre; 75 general ve amiral, Şura'nın üçte iki çoğunluk kararıyla bir yıl daha aynı rütbede görev yapabilecek.

2023'te atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 4 yıllık görev süresi devam ediyor. Aynı yıl atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yaş haddi dolmadığı için görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 2024'te bir yıl uzatılmıştı. Tatlıoğlu'nun, yaş haddini 72'ye çıkaran düzenleme kapsamında görevine devam etmesi öngörülüyor.

Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

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