İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı

İstanbul'da konut kiraları ilçe bazında ilk kez 60 bin TL'yi geçti. Kadıköy ve Sarıyer zirvede, Esenyurt ve Esenler ise en düşük kira ortalamasına sahip.

07 Ağustos 2025 08:11
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı

Yaz aylarında taşınma telaşı ve kira fiyatlarındaki hareketlilik İstanbul'da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Kadıköy'de ortalama konut kirası 62 bin TL, Sarıyer'de ise 60 bin TL olarak kaydedildi. Böylece mega kentte ilçe bazında ortalama kiralar ilk kez 60 bin TL barajını aştı. Ortalama kiraların 20 bin TL ve altında olduğu ilçe sayısı ise yalnızca üçe geriledi. İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin temmuz verilerine göre, şehir genelinde ortalama kira 30 bin TL seviyesinde sabit kaldı. Haziran ayına göre genel bir artış yaşanmazken, bazı ilçelerde önemli değişiklikler gözlendi.

En Pahalı İlçeler

  • Kadıköy: 62 bin TL
  • Sarıyer: 60 bin TL
  • Beşiktaş: 52 bin TL
  • Bakırköy: 50 bin TL
  • Zeytinburnu: 45 bin TL

Haziran ayında en yüksek ortalama kiralar Sarıyer ve Kadıköy'de 55 bin TL idi. Temmuzda ise bu rakamlar ilk kez 60 bin TL'yi geçti.

En Ucuz İlçeler

  • Esenyurt: 17 bin 500 TL
  • Esenler: 19 bin 500 TL
  • Arnavutköy: 20 bin TL
  • Sultangazi: 21 bin TL
  • Silivri: 22 bin TL

Esenyurt ve Esenler'deki kiralar bir önceki aya göre sınırlı bir artış gösterdi.

Kira Artış Oranları ve Gelirler

Deutsche Bank'ın yayımladığı rapora göre, son beş yılda kira fiyatlarının en çok arttığı şehir %193 ile İstanbul oldu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin analizine göre ise aynı dönemde dolar bazlı kira artış oranı %160 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre, 2025 yılı ağustos ayı kira artış oranı %41,13 oldu. Sektör temsilcileri, gelirlerde de ciddi artışlar yaşandığını ve sadece kiralardaki artış oranının kiralama gücünü tam olarak yansıtmadığını belirtiyor.

Dünyada Kira Fiyatları Sıralaması

İstanbul, son beş yılın kira artışında lider olsa da, kiraların en yüksek olduğu kentler arasında 53'üncü sırada. En pahalı ilk on şehir ise; New York, Singapur, Boston, Londra, San Francisco, Zürih, Hong Kong, Cenevre, Chicago ve Dubai olarak sıralandı.

