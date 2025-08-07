20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk yedi ayında 331 bin firmada 20 milyon ürün denetimi yaptı. Bu kapsamda toplamda 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası kesildi.
Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirdiği denetimlerle dikkat çekti.
Bu süreçte 331 bin firma ve 20 milyon ürün titizlikle incelendi. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı hareket eden firmalara yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı. Bakanlık tarafından toplamda 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası kesildi.
Denetimlerin Kapsamı ve Sonuçları
- 331 bin firma denetlendi.
- 20 milyon ürün incelendi.
- 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası uygulandı.
