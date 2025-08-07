TEİAŞ, Yeni Enerji Hatları İçin Taşınmazları Kamulaştıracak

Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TEİAŞ, Yeni Enerji Hatları İçin Taşınmazları Kamulaştıracak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, birçok ilde enerji nakil hatlarının güzergahında kalan taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak. Ayrıca İzmir Torbalı'daki bazı taşınmazlar da yeni enerji iletim hattı projesi kapsamında kamulaştırma kapsamına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 08:52, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 08:52
Yazdır
TEİAŞ, Yeni Enerji Hatları İçin Taşınmazları Kamulaştıracak

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinde kurulacak enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla belirlenen güzergahlarda bulunan taşınmazlar için acele kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecek. Elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Enerji Nakil Hatları ve Kamulaştırma Detayları

  • Enerji nakil hatlarının geçtiği taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
  • Elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde kamulaştırılacak.
  • Hat emniyet sahalarında ise irtifak hakkı kurulacak.

İzmir Torbalı'da Yeni Proje

Ayrıca, bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilecek "154 kV Aslanlar TM-Işıklar TM Girdi-Çıktı (İki Ayrı Hat) Torbalı Mensucat TM Girdi-Çıktı Enerji İletim Hattı Projesi" için İzmir'in Torbalı ilçesinde yer alan bazı taşınmazların direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber