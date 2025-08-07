Iğdır Havalimanı Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açıldı

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlenmiştir. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Alınan karara göre, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı artık Pasaport Kanunu gereğince uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak hizmet verecektir.