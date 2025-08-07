Petrol hakkına müteallik karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L43-d1, d2" pafta numaralı, 30 bin 400 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 3 Temmuz 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.