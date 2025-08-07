OGM'den 'yüksek yangın riski' uyarısı

Paylaşımda, "Lütfen açık alanda ateş yakmayalım, sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112'yi arayalım, ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yüksek yangın riski uyarısı" yapılarak, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nemle birlikte "Yeşil Vatan"ın yangın riski altında olduğuna işaret edildi.

