Hulusi Akar'dan Gazze Mesajı: Eğer Gerçekten Bir Kalbin Olsaydı
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Akar, uluslararası topluma "Derhal ateşkes!" çağrısında bulundu.
Eski Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Gazze'de süren insani krize dikkat çekti.
Paylaşımında Yahudi asıllı Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein'ın yer aldığı bir videoya da yer veren Akar, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer gerçekten bir kalbin olsaydı,
Filistinli çocuklar için ağlardın!
Hiçbir acı, zulmün bahanesi olamaz.
Gazze'nin çığlığını duyun!!!
Derhal ateşkes!
Bir dilim ekmek,
Bir yudum su.
Hemen şimdi!"
