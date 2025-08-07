Bakan Ersoy: Turizmi ilk kez stratejik sektör ilan ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi stratejik sektör ilan ettiklerini ve şehirlerin global tanıtımda ön plana çıktığını söyledi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmde yalnızca deniz, kum, güneş üçgeninden ibaret olmadığını artık dünyaya gösterdiğini belirterek, "Artık ülkemiz 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyor. Bu bir paradigma değişimidir. Turizmi ilk kez stratejik sektör ilan ettik ve yeni bir dönemi başlattık" dedi.

"Şehirler arası turizm rekabeti başladı"

Turizmin artık sadece ülkeler değil, şehirler arasında da bir rekabet alanı haline geldiğini söyleyen Ersoy, "Amerika'da Antalya'yı, Çin'de İstanbul'u tanıtırken; Brezilya'da Diyarbakır'ı, Japonya'da Mardin'i, Hakkari'yi ve Bingöl'ü de tanıtıyoruz. 200'e yakın ülkede Türkiye'yi anlatıyoruz" diye konuştu.

Kültür Yolu Festivalleri beş yeni şehre uzanıyor

Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'nın ardından Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak'ın da programa dahil edildiğini açıkladı. "Bir Anadolu Şenliği başlatıyoruz. Şehirlerimizin sokaklarında müzik, tiyatro, sinema ve sanat olacak. Bingöl'deki şenlikleri 19 Eylül'de gerçekleştireceğiz" dedi.

Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ile diğer birimlerin tüm imkanlarını seferber edeceğini söyleyen Ersoy, bölgedeki etkinliklerin sadece kültürel değil, ekonomik anlamda da katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.