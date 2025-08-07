İstanbul'da metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştü

Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Pazarlarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: POS Zorunluluğu
Pazarlarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: POS Zorunluluğu
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve kentin büyük bölümünde etkili olan yağış, farklı bölgelerde metrekarede 5 ila 12,1 kilogram olarak ölçüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 15:11, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 15:12
Yazdır
İstanbul'da metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kentin büyük bölümünde etkili oldu.

Silivri ve Çatalca'da başlayan yağışlar, kısa sürede tüm kente yayılarak gece boyu devam etti.

İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştüğü ölçüldü.

6 araçta hasar oluştu

Kentte etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 58 ağaç devrildi, 11 tehlike arz eden parça tespit edildi, 2 çatıda uçma meydana geldi, bunlara bağlı olarak da 6 araçta hasar oluştu.

Kentteki olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla birçok noktada temizlik, bakım ve güvenlik çalışması yürüten ekipler, mazgal temizliği, yollar ve alt geçitlerde biriken molozlar ile refüjlerdeki yabani ot ve ağaç dallarının kaldırılmasına öncelik verdi.

Kentin her iki yakasındaki alt geçitlerdeki yağmur suyu terfi merkezlerinin bakımları da yapıldı.

İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Alibeyköy, Kurbağalıdere, Küçüksu ve Sadabad derelerinde yağmurla gelen atıklar toplanarak, denizin kirlenmesinin önüne geçildi.

- Yağış cumartesi bitecek

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte etkisini azaltması beklenen yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın kuzeyinden başlayarak, sabah 06.00 itibarıyla da kent genelinde yeniden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışlı hava koşullarının cumartesi günü sona ermesi ve yeni haftada sıcaklıkların 30-33 derecelere çıkması bekleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber