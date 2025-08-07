Merkez Bankası Rezervlerinde 2,8 Milyar Dolarlık Düşüş

Merkez Bankası toplam rezervleri, 1 Ağustos ile biten haftada önemli bir düşüş yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri, 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azalarak, 168 milyar 989 milyon dolar seviyesine geriledi.

Rezervlerdeki Değişim