Yeşilay Raporu: Bağımlılık Ekonomisi Toplumu Tehdit Ediyor!

Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Pazarlarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: POS Zorunluluğu
Pazarlarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: POS Zorunluluğu
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
TEM'de 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
Beşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'den
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
20 Milyon Ürün Denetlendi, 1.7 Milyar TL Ceza Kesildi
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
İstanbul'un En Pahalı ve Ucuz İlçelerinde Kira Farkı
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Dijital Platformlarda Fahiş Zam Baskısı Tüketiciyi Zorluyor
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
Motorine İndirim Geldi: Tablo Değişti
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
Tez Yazdırma ve Sahte Belge Piyasası Patladı: Ver Parayı Al Belgeyi!
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
DMM hazırladı: İşte 'Sahte e-İmza Operasyonuyla İlgili İddialar ve Gerçekler'
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı'dan uyarı: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Göç İdaresi'nden Sahte Sağlık Raporu İddiasına Açıklama!
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
Bakan Tekin: Bütün öğretmenlerin mazeret tayinleri gerçekleştirildi
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeşilay Raporu: Bağımlılık Ekonomisi Toplumu Tehdit Ediyor!

Sigaranın yıllık maliyeti 24 milyar dolar, kumarın ise 40 milyar dolar! Bağımlılıklar sadece bireyi değil, tüm toplumu tehdit ediyor. Yeşilay'ın çarpıcı raporunda, bağımlılıkla mücadelede atılması gereken adımlar ve ekonomik kayıpların boyutu açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 16:01, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 16:01
Yazdır
Yeşilay Raporu: Bağımlılık Ekonomisi Toplumu Tehdit Ediyor!

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin "Bağımlılık Ekonomisi: Türkiye'de Sigara, Alkol, Şans Oyunları ve Uyuşturucu Bağımlılığının Ekonomik Maliyeti" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezde gerçekleştirilen toplantıda, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay'ın 105 yıldır bağımlılıklara karşı büyük mücadele verdiğini ve bağımlılığın birey ve toplum için en kötü sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Dinç, bağımlılığın yalnızca fiziksel zararlarıyla değil, aynı zamanda insan hakları, toplumsal sorumluluklar, ekonomik etkiler ve çevresel zararlar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay'ın Çalışmaları

Yeşilay, bağımlılıkların önlenmesi amacıyla Türkiye genelinde 120 şube ile bilinçlendirme, bilgilendirme, beceri kazandırma ve alternatif oluşturma çalışmaları yürütüyor. Son bir yılda şubeler aracılığıyla 20 binin üzerinde kişiye önleme çalışmaları yapıldı. Okullarda ise her yıl 10 milyonun üzerinde öğrenci ve 2 milyonun üzerinde anne baba eğitim programlarına katılıyor. "Yaşam Becerileri" programından geçen yıl 170 bin öğrenci faydalandı ve yapılandırılmış grup terapisi programı uygulandı.

Savunuculuk ve Bilimsel Araştırmalar

Yeşilay, savunuculuk çalışmaları kapsamında özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumu bağımlılık endüstrisinin zararlı propagandasından korumak için bilimsel temelli araştırmalar yapıyor ve politika notları hazırlıyor.

Bağımlılıkların Ekonomik Maliyeti

  • Sigaranın yıllık ekonomik maliyeti: 24 milyar dolar
  • Alkolün yıllık ekonomik maliyeti: 9 milyar dolar
  • Uyuşturucunun yıllık ekonomik maliyeti: 5 milyar dolar
  • Kumarın yıllık ekonomik maliyeti: 40 milyar dolar

Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, dört temel bağımlılığın Türkiye ekonomisine doğrudan maliyetinin yıllık 78 milyar dolar olduğunu açıkladı. Özellikle kumar bağımlılığının ulaştığı seviye, sanal kumar platformlarının kontrolsüz büyümesinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Son 20 yılda sigara satış hacmi 108 milyar adetten 150 milyar adede yükselerek yüzde 39 oranında arttı. Doğaya atılan sigara izmaritleri ise yılda 5 bin çöp kamyonu dolusu hacme ulaşıyor.

Alkol Bağımlılığı ve Ekonomik Sonuçları

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu, Türkiye'de yıllık 1,3 milyar litre alkol tüketildiğini ve bunun maddi karşılığının 5,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Alkolün en bariz maliyetlerinden biri de trafik kazalarıdır; kazaların %22'sinin sebebi alkol olup, trafik kazalarının yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber