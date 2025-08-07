Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üniversiteli Teslime'nin cesedini erkek arkadaşı sırtında taşımış

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20), erkek arkadaşı Efe F. (19) tarafından 50 metre sırtta taşındığı ortaya çıktı. Yanındaki 4 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Efe F.'nin olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği, polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti" diyerek çelişkili ifadeler verdiği bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 16:24, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 16:26
Üniversiteli Teslime'nin cesedini erkek arkadaşı sırtında taşımış

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Silah sesleri sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş hareketsiz yatan kadın ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Polis ekipleri Hanedan'ın sevgilisi Efe F.'yi gözaltına aldı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

ÇELİŞKİLERİ İFADELER VERDİ

Polis ekiplerinin bölgede yaptığı detaylı incelemede, Efe F.'nin Hanedan'ı vurulduğu yerden 50 metre kadar sırtında taşıdığı tespit edildi. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Efe F.'nin, "Kız arkadaşıma ulaşamadığım için telefon bul uygulamasından yerini tespit ettim. Bölgeye geldiğimde kendisini ölü buldum" dediği saptandı. Efe F. polisteki ilk ifadesinde ise "Arkadaşlarımızla taksiyle, olayın yaşandığı alana geldik. Çantasından silahı çıkardı ve kendine ateş etti. Ateş ettiği bölgeden 50 metre sırtımda taşıdım ve 112'yi aradım" dedi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yapılan araştırmada, olay öncesi Teslime Hanedan ile Efe F., onun arkadaşları Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B.'nin bölgeye taksi ile geldikleri tespit edildi. Taksi şoförü de söz konusu grubu o bölgede indirdiğini polis ekiplerine bildirdi. Polis, Efe F.'nin yanı sıra şüpheli olarak yanlarındaki 4 arkadaşını da gözaltına aldı. 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Teslime Hanedan'ın ailesinin Mersin'in Mut ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

