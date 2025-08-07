GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
Erdoğan'dan Kars'taki şehit annesine 'Terörsüz Türkiye' mektubu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Kars'ta şehit annesi Güler Salğar'a teslim etti.

07 Ağustos 2025
Şırnak'ta 2007'de şehit olan Piyade Onbaşı Turgay Salğar'ın Kars'ta yaşayan ailesini ziyaret eden Ercan, burada anne Güler Salğar ile görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu aileye teslim etti. Mektup, ailenin gelini Cansu Salğar tarafından okundu.

Ercan, burada yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaparak "Biz sizler gibi daha fazla annelerin canı yanmasın, daha fazla annelerimizin yürekleri yanmasın, evlere ateş düşmesin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde de 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz hamdolsun başlamış durumda." dedi.

- "Sayın Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine ve gazilere özel seslenmek için bu mektubu yazdı"

Sürecin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ercan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan bu adım çok değerli, çok kıymetli. Biz tabii kendisini çok daha iyi ifade etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile kendisinin kaleme aldığı şehit ailelerimize mektubu, Kadın Kolları olarak bu süreçte ziyaret ederek ailelere teslim edeceğiz. Sadece şehit aileleri ve gaziler değil, tüm vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine ve gazilere özel seslenmek için bu mektubu yazdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm vatandaşlarımıza yönelik mektuplarını da tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kadın Kolları olarak başlatıyoruz, diğer tüm kademelerle bu mektupları ulaştıracağız."

Türkiye olarak her zaman düşmana karşı teyakkuz halinde olunduğunu dile getiren Ercan, birlik beraberliği her daim korumak ve bölünmelere fırsat vermemek üzere bu sürecin başlatıldığını belirterek "Şehitlerimizin ve gazilerimizin canları, aileleri bizlerin baş tacıdır. Sizler her zaman bizim baş tacımızsınız." diye konuştu.

Bu süreçte "Terörsüz Türkiye Buluşmaları" yaptıklarını anlatan Ercan, "Milletvekillerimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımızla Türkiye Buluşmaları kapsamında hem Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz hem de özellikle şehit ve gazi ailelerimiz için Cumhurbaşkanımızın mektubunu size takdim ediyoruz." dedi.

Tüm vatandaşlara da ayrı bir mektup iletileceğini belirten Ercan, "AK Parti Kadın Kolları olarak bu mektubu da kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza ileteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler baş tacımız olduğunuz için özel olarak mektubu iletmemizi istedi." ifadelerini kullandı.

- "Bir daha annelerin gözleri böyle akmasın"

Şehit annesi Salğar da "Milletimiz sağ olsun. Şehidimizin acısı çok, bir o kadar da şerefi gururu çok." dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Salğar, "Bir daha böyle şeylerle karşılaşmayalım. Bir daha annelerin gözleri böyle akmasın. Çok zor bir şey. Rabb'im her zaman güçlü kuvvetli etsin. Bir daha hiçbir annenin gözünün yaşı akmasın. Devletimiz, polisimiz, askerimiz var olsun, güçlü olsun. Rabb'im muzaffer eylesin. Kötülere de Allah fırsat vermesin. Göklerde bayrağımız, camilerde ezanlarımız kesilmesin." diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Ercan, şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Ziyarette AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, AK Parti Kars Kadın Kolları İl Başkanı Zelal Sara da yer aldı.

