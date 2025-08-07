Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
İki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti

Bilecik Atatürk Ormanı'nda alkol alan iki arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 21:54, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 21:55
İki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ormanı'nda meydana geldi. İddialara göre, ormana giren 5-6 kişilik bir arkadaş grubu alkol almaya başladı. İlerleyen zamanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubunda bulunan H.B. ile Cengiz Uçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından H.B. kavga esnasında yaralanarak arabasından aldığı tüfek ile Cengiz Uçar'a ateş etti.

Uçar olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan H.B. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinden sonra Cengiz Uçar'ın cansız bedenide Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacak.

Olayla alakalı emniyet ekipleri inceleme başlattı.

