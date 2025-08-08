Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Tahvil ve Bono İhaleleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta biri tahvil, biri bono olmak üzere iki ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunacak. 11 Ağustos'ta 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek, 12 Ağustos'ta ise 10 ay vadeli Hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak. Aynı gün 2 yıl vadeli kira sertifikası da doğrudan satışa çıkacak. Bakanlık, 11 Ağustos Pazartesi günü 2 yıl (700 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

İhale Takvimi ve Detaylar

11 Ağustos Pazartesi: 2 yıl (700 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

12 Temmuz Salı: 10 ay (308 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfa tarihli Hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 11 Ağustos 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle piyasaya sunulacak.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin gelecek hafta 70 milyar 278 milyon TL'si piyasaya, 12 milyar 706 milyon TL'si kamuya olmak üzere toplam 82 milyar 984 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.

