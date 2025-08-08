Gram Altın ve Çeyrek Altında Son Durum: Fiyatlar Artışta

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 443 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 403 liradan tamamlamıştı. Bugün saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 443 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 442 liradan, cumhuriyet altını ise 30 bin 18 liradan satılıyor. Altının onsu ise yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Gelişmeler

ABD Merkez Bankası (Fed) 'nın yakın zamanda faiz indirimlerine gideceğine ilişkin öngörüler, altındaki yükseliş eğilimini destekliyor.

'nın yakın zamanda faiz indirimlerine gideceğine ilişkin öngörüler, altındaki yükseliş eğilimini destekliyor. ABD'nin 1 kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığına dair haberler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini güçlendiriyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesi direnç, 3 bin 280 dolar seviyesi ise destek konumunda bulunuyor.