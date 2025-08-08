Müşterisine yumruk atıp bayılttı: O taksici gözaltına alındı
Esenyurt'ta tartıştığı kadın yayaya yumruk atarak bayılmasına neden olan taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 11:33, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 11:33
Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam, yolun karşısına geçmek isteyen M.P. ile kendisine yol vermeyen taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Taksicinin tartışma sırasında yüzüne yumruk attığı M.P, baygınlık geçirdi. Taksi sürücüsü, olayın ardından aracıyla uzaklaştı.
M.P, bölgeye gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri taksici M.R'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.