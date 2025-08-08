Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
GSB'ye 5 bin personel alımında süreç tamamlandı
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop ile bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 12:50, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 12:43
Yazdır
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü

Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun başkanlıklarında gerçekleştirilen heyetler arası toplantıya iştirak ettiklerini bildirdi.

Toplantı marjında, Ticaret Bakanı Bolat ile Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik ortağımız Senegal ile ilişkilerimize yeni bir derinlik kazandıran bu verimli temasların ve imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Afrika'daki kadim dostumuz Senegal ile son yıllarda büyük ivme kazanan işbirliğimizi, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında da ileri taşımakta kararlıyız."

"Senegalli muhataplarımızla eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Bolat, konuya ilişkin paylaşımında, konuk bakan Diop ve Senegal Yatırımların ve Büyük Projelerin Teşviki Ulusal Ajansı Genel Müdürü Bacary Sega Bathily'i Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile misafir ettiklerini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, dost ve kardeş Senegal ile işbirliği alanlarımızı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde genişletmeye, ticaret hacmimizi artırmaya ve yatırımları teşvik etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afrika kıtasında ortak başarı hikayeleri yazmak için Senegalli muhataplarımızla diyalog ve eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber