Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı

Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, beş ilde denize giriş yasaklarına yol açtı.

Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Düzce'de, şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle çeşitli ilçelerde plajlar geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alınan bu kararlara uyulması gerektiğini vurguladı.

Denize giriş yasağı uygulanan il ve ilçelerde, vatandaşların dikkatli olması ve uyarılara riayet etmesi büyük önem taşıyor.

Denize Girmenin Yasak Olduğu İl ve İlçeler

Kocaeli: Kandıra ilçesinde 6-8 Ağustos tarihlerinde tüm plajlarda denize girmek yasak.

Kırklareli: Vize ilçesinde, Karadeniz'e kıyısı olan plajlarda 6-9 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasak.

Tekirdağ: Şiddetli poyraz nedeniyle 7 Ağustos'tan itibaren iki gün süreyle Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Sakarya: Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasak.

Düzce: Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasak. Cankurtaranlar, sahillere kırmızı bayrak çekerek insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların bugün ve yarın denize girmesi yasaklandı.

Denize Giriş Yasağı Hakkında Bilgilendirme

Giresun Valiliği , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize girilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Sahil kesimlerinde rip akıntısı gibi tehlikeli deniz olaylarının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların, can güvenlikleri için alınan karara uymalarının önemli olduğu vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, bugün ve yarın boyunca denize girilmemesi gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların kendi güvenlikleri için bu yasağa riayet etmelerini istemektedir. Alınan önlemler, olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla uygulanmaktadır.





Rip Dalgası Nedir?

AFAD'a göre, rip akıntıları, deniz tabanında kum tepecikleri (topuk) ve çukurluklar (dalyan) bulunan bölgelerde oluşur. Bu akıntılar, sığ sudan derin suya doğru hareket eden oldukça güçlü akıntılardır ve rüzgarlı havalarda, dalgaların kum tepelerinde kırılarak çukurluklardan geri dönmesiyle meydana gelir. Rip akıntısı, yüzücüler için ciddi bir tehlike oluşturur ve dikkat edilmesi gereken önemli bir doğal olaydır.



