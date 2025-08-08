Çorum'da iki memura görevden uzaklaştırma
Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Çanakkale'de orman yangını! Tüm uçuşlar durduruldu
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
Altı ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı

Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, beş ilde denize giriş yasaklarına yol açtı. Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Giresun ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Düzce'de, şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle çeşitli ilçelerde plajlar geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alınan bu kararlara uyulması gerektiğini vurguladı.

Denize giriş yasağı uygulanan il ve ilçelerde, vatandaşların dikkatli olması ve uyarılara riayet etmesi büyük önem taşıyor.

Denize Girmenin Yasak Olduğu İl ve İlçeler

  • Kocaeli: Kandıra ilçesinde 6-8 Ağustos tarihlerinde tüm plajlarda denize girmek yasak.
  • Kırklareli: Vize ilçesinde, Karadeniz'e kıyısı olan plajlarda 6-9 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasak.
  • Tekirdağ: Şiddetli poyraz nedeniyle 7 Ağustos'tan itibaren iki gün süreyle Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda denize girmek yasaklandı.
  • Sakarya: Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasak.
  • Düzce: Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasak. Cankurtaranlar, sahillere kırmızı bayrak çekerek insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
-----------------------------------------------------------

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların bugün ve yarın denize girmesi yasaklandı.

Denize Giriş Yasağı Hakkında Bilgilendirme

  • Giresun Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize girilmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.
  • Sahil kesimlerinde rip akıntısı gibi tehlikeli deniz olaylarının beklendiği bildirildi.
  • Vatandaşların, can güvenlikleri için alınan karara uymalarının önemli olduğu vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, bugün ve yarın boyunca denize girilmemesi gerektiğini hatırlatarak, vatandaşların kendi güvenlikleri için bu yasağa riayet etmelerini istemektedir. Alınan önlemler, olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla uygulanmaktadır.


Rip Dalgası Nedir?

AFAD'a göre, rip akıntıları, deniz tabanında kum tepecikleri (topuk) ve çukurluklar (dalyan) bulunan bölgelerde oluşur. Bu akıntılar, sığ sudan derin suya doğru hareket eden oldukça güçlü akıntılardır ve rüzgarlı havalarda, dalgaların kum tepelerinde kırılarak çukurluklardan geri dönmesiyle meydana gelir. Rip akıntısı, yüzücüler için ciddi bir tehlike oluşturur ve dikkat edilmesi gereken önemli bir doğal olaydır.


