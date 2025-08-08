TAG Otoyolu'ndaki kazada 8 kişi yaralandı
TAG Otoyolu Nurdağı Kömürler Mahallesi mevkisinde iki hafif ticari araç yol çalışmasını fark edemeyerek yoldan çıktı. Kazada sürücüler ve araçlardaki 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 13:48, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 13:45
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, iki hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 8 kişi yaralandı.
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesindeki Kömürler Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Sürücülerin yol çalışma alanını fark edememeleri nedeniyle araçlar toprak şeve çarparak yoldan çıktı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza Detayları
- Garip Karagöz (35) yönetimindeki 02 LE 895 plakalı hafif ticari araç
- Mehmet Karagöz (62) idaresindeki 34 NGS 446 plakalı hafif ticari araç
- Kazanın nedeni: Sürücülerin yol çalışma alanını fark edememesi
- Kazada toplamda 8 kişi yaralandı
- Yaralılar arasında 3 çocuk bulunuyor
- Yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi