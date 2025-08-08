Milli Savunma Bakanlığı'nda Üçlü Zirve Gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı'nda MİT Başkanı, İçişleri ve Savunma Bakanı bir araya gelerek önemli bir zirve gerçekleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 14:02, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 14:03
Milli Savunma Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bir araya gelmesiyle üçlü bir zirve düzenlendi. Görüşmede, güvenlik stratejileri ve iş birliği konuları ele alındı. Özellikle, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımlar masaya yatırıldı.
Gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrildi. Komisyon üyeleri bugün ikinci kez bir araya gelecek.
Bakanlıkta Üçlü Zirve
- MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
- Görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik stratejileri ele alındı.
- Zirve, komisyon toplantısı öncesinde düzenlendi.