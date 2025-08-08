Kurum: Her bir depremzede vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız

Beş ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Beş ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
922 İlçede Malmüdürlükleri kapatıldı! Müdürlere ne olacak?
Diyanet'ten tatil uyarısı
Diyanet'ten tatil uyarısı
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunu
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Enerji Bakanı Bayraktar'dan Suriye'ye Gaz ve Elektrik Açıklaması
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kurtulmuş: İsrail'in hain planını reddediyoruz
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Kacır ve Bolat, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Diop ile görüştü
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Özel Okullarda Ruhsat İptalleri Artıyor: 21 Okul Kapatıldı
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş dönemi başlıyor
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Marketlerde Artık Gizli Müfettiş Görev Yapacak!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Temmuzda En Çok Kazandıran Yatırım Belli Oldu!
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurum: Her bir depremzede vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız

Adıyaman'daki emlak konut projesi alanında, konut projelerine ilişkin açıklamalar yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 43 bin bağımsız bölümde sona gelindiğini belirterek, "Adıyaman'da 36 bin yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 14:42, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 14:44
Yazdır
Kurum: Her bir depremzede vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki emlak konut projesi alanında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Azmimizden ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz diyen Bakan Kurum, depremzede vatandaşların, yeni yuvalarına kavuşacağını belirtti.

Kurum'un açıklamalarından önemli satır başları şunlar:

"11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Azmimizden kararlılığımızdan ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için büyük çapa harcıyoruz.

Deprem bölgesine gelmeyen buraya çivi çakmayanlar bu duyguyu asla anlayamazlar. Farklı eleştiriler ve yorumlar yapılabilir. Deprem bölgesinin her metresinde devlet çalışmıştır. Başarısız olmamızı isteyen herkes kaybetmiştir. Bu mutluluğa ortak olamayanlara diyoruz ki ya kabulleneceksiniz ya kabulleneceksiniz. Bu aşamada kimsenin yürüdüğümüzü yolu gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. En son konut en son iş yeri teslim edilene kadar buradan ayrılmayacağız.

Milletimiz kimin taş üstüne taş koyduğunu kimin ürettiğini gayet iyi bilmektedir. Milletimiz rahat olsun 11 ilimiz yolun sonuna kadar açıktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber