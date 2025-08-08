Kurum: Her bir depremzede vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki emlak konut projesi alanında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Azmimizden ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz diyen Bakan Kurum, depremzede vatandaşların, yeni yuvalarına kavuşacağını belirtti.

Kurum'un açıklamalarından önemli satır başları şunlar:

"11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Azmimizden kararlılığımızdan ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için büyük çapa harcıyoruz.

Deprem bölgesine gelmeyen buraya çivi çakmayanlar bu duyguyu asla anlayamazlar. Farklı eleştiriler ve yorumlar yapılabilir. Deprem bölgesinin her metresinde devlet çalışmıştır. Başarısız olmamızı isteyen herkes kaybetmiştir. Bu mutluluğa ortak olamayanlara diyoruz ki ya kabulleneceksiniz ya kabulleneceksiniz. Bu aşamada kimsenin yürüdüğümüzü yolu gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. En son konut en son iş yeri teslim edilene kadar buradan ayrılmayacağız.

Milletimiz kimin taş üstüne taş koyduğunu kimin ürettiğini gayet iyi bilmektedir. Milletimiz rahat olsun 11 ilimiz yolun sonuna kadar açıktır."