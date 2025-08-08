Beş ilde plajlar kapatıldı: Denize girmek yasaklandı
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek

Ankara-İzmir YHT hattı ile seyahat süresi 3,5 saate inecek. Proje tamamlandığında yılda 13,3 milyon yolcu taşınacak.

08 Ağustos 2025
Ankara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu vurgulayarak, "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat, karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi 3,5 saate düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Ankara-İzmir YHT Hattında Son Durum

Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin son durumunu yerinde inceledi. Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, demiryollarının ise bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biri olduğunu belirtti.

Demiryolu Yatırımlarında Büyük Artış

"Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demiryolu ağlarıyla donattık. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik."

2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan Türkiye'nin demiryolu uzunluğuna, 2025 yılı itibarıyla 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini belirten Bakan Uraloğlu, demiryolu ağı uzunluğunu yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

Yeni Projelerle Demiryolu Ağı Genişliyor

"Çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" diyen Uraloğlu, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan demiryolu ağı ile merkez yaptıklarını ifade etti.

  • Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıkan iki trenin toplam 98 konteynerlik yükleriyle Halkalı İstasyonu'ndan Avrupa'ya devam ettiği
  • Kırıkkale - Çorum hattının temeli atılarak Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesinin başlatıldığı
  • Zengezur Koridoru kapsamında Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi için 2,4 milyar avroluk dış finansmanın temin edildiği

Ankara-İzmir YHT Hattında 10 İstasyon İnşa Edilecek

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu dile getiren Uraloğlu, proje kapsamında;

  • Emirdağ
  • Afyonkarahisar
  • Uşak
  • Alaşehir
  • Salihli
  • Manisa
  • Muradiye
  • Ayvacık
  • Emiralem
  • Menemen İstasyonları

olmak üzere toplamda

10 istasyonun tasarlandığını, ayrıca

40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üstgeçit ve 244 adet altgeçit inşa edildiğini belirtti.

