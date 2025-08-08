Dedesinin kullandığı traktör devrildi, 2 yaşındaki Barış öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen traktörde bulunan Barış Alper Tekin (2) hayatını kaybetti.

Traktörü kullanan dedesi ve annesi ise yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Fırlaklı Köyü yakınlarında gerçekleşti. Tarladan dönen ve plakası öğrenilemeyen traktör, köye dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaşananlar ve sonrasında yapılan müdahaleler aşağıda detaylandırılmıştır.

Kaza Detayları

Kaza, Musabeyli ilçesine bağlı Fırlaklı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Traktörü M.T. kullanıyordu ve yanında oğlu Barış Alper Tekin ile annesi H.T. bulunuyordu.

Barış Alper Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.



