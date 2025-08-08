Iğdır'da yaş pasta zehirlenmesi: 3 kişinin durumu ciddi!

Iğdır'da iki hafta önce yaşanan ve 79 kişinin hastanelik olduğu yaş pasta kaynaklı gıda zehirlenmesi olayının ardından benzer bir vaka daha meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bu kez farklı bir pastaneden alınan yaş pastayı tüketen 7 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Son dönemde yaşanan bu vakalar, bölgede gıda güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Sağlık Durumu Ciddi Olanlar

Rahatsızlanan vatandaşlar acil serviste tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi tanısı konuldu. Zehirlenen kişilerden 4'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavilerinin üçüncü gününde sürdüğü öğrenildi.

Zeynep Özdemir'in Yaşadıkları

Yediği pastadan zehirlenen ve küçük çocuğu olan Zeynep Özdemir, pazartesi günü pastanede pasta yediğini ve eve gidince rahatsızlanmaya başladığını belirtti. Özdemir, gece saatlerinde fenalaştığını ve sabaha karşı çocuklarını evde bırakıp hastaneye gittiğini ifade etti. Hastanede ilk teşhis olarak salgından hastalandığı düşünülerek herhangi bir müdahale yapılmadığını, sadece serum verilip eve gönderildiğini söyledi. Saat 12 gibi tekrar rahatsızlanan Özdemir, emzirme durumu nedeniyle ve salgın ihtimali göz önünde bulundurularak yeniden eve gönderildiğini aktardı.

