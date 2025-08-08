AJet, pilot alımı için ilan yayımladı

AJet, yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Şirket, sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip 2'nci Pilot alımı için yeni bir ilan yayımladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kariyer Yolculuğunuzda AJet ile Yükselin!" ifadesiyle adaylara çağrıda bulunuldu. AJet, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmelliğe önem veren pilot adaylarını ekibine katmak istiyor. Başvurular, şirketin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Pilot Alımı Detayları

Sorumlu Kaptan Pilot ve 2'nci Pilot pozisyonları için başvuru imkanı sunuluyor.

ve pozisyonları için başvuru imkanı sunuluyor. Adayların B-737 ve A-320 uçak tiplerinde tecrübeli olmaları bekleniyor.

ve uçak tiplerinde tecrübeli olmaları bekleniyor. Başvurular, havayolu şirketinin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kariyer Fırsatı

AJet, güçlü kadrosuna yeni pilotlar ekleyerek operasyonel mükemmelliği sürdürmeyi hedefliyor. Siz de bu dinamik ekibin bir parçası olmak için başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.



