Trabzon'da panelvan uçuruma yuvarlandı! 2 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti ve kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan toplam 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Kazanın Detayları

Kaza, saat 13.40 civarında Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti.

civarında Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşti. Panelvan, yaklaşık 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

yuvarlandı. Olay yerine 2 jandarma asayiş timi ve 2 trafik jandarma timi sevk edildi.

ve sevk edildi. Araçta sürücü haricinde bulunan 5 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı turistten 1 kadın ve 1 erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

1 kadın ve 1 erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 yabancı uyruklu yolcu ile araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

ile araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın Nedeni

Kazanın, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



