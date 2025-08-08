Sivas'ta 16 yıllık muhtar makamında ölü bulundu
Sivas'ta 16 yıldır muhtarlık yapan Yusuf Baloğlu, makamında ölü bulundu. Kalp krizi şüphesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 22:40, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 22:43
Sivas'ta 16 yıldır Aydoğan Mahallesi'nde muhtarlık yapan Yusuf Baloğlu (63), makamında ölü olarak bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Baloğlu, muhtarlık binasına gelen vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Olayın Detayları
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Baloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
- Yapılan incelemenin ardından Baloğlu'nun cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Muhtar Baloğlu'nun kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Önemli Bilgiler
- Yusuf Baloğlu, 16 yıldır aynı mahallede muhtarlık görevini yürütüyordu.
- Evli ve üç çocuk babasıydı.