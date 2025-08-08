Sivas'ta 16 yıllık muhtar makamında ölü bulundu

Sivas'ta 16 yıldır Aydoğan Mahallesi'nde muhtarlık yapan Yusuf Baloğlu (63), makamında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Baloğlu, muhtarlık binasına gelen vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Baloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Baloğlu'nun cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

kaldırıldı. Muhtar Baloğlu'nun kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Baloğlu , 16 yıldır aynı mahallede muhtarlık görevini yürütüyordu.

, 16 yıldır aynı mahallede muhtarlık görevini yürütüyordu. Evli ve üç çocuk babasıydı.



