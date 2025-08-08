Domuz nöbetine çıkan çiftçi, tarlasına ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi Kahvaltıcılar Altı Mevkii'nde, ürünlerini yaban domuzlarından korumak amacıyla tarlasına giden Ali Yıldız'dan haber alınamadı.

Sabah eve dönmeyen yaşlı adamı, eşi ve komşuları tarlada hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk incelemede yüzünde hayvan ısırığına benzer yaralar görüldü.

Şüpheli ölüm nedeniyle cenaze, kesin nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bölgede Yaban Domuzu Tehdidi Artıyor

Ağaçlı Mahalle Muhtarı Serkan Tarakçı, bölgede yaban domuzu tehdidinin arttığını belirtti. Tarakçı, üreticilerin ürünlerini korumak için gece tarlaya gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. "Ali Yıldız da o gece tarlasını korumaya çıktı, sabah dönmeyince yakınları aramaya başladı ve maalesef kötü bir tabloyla karşılaştı" dedi.

Yaban domuzu tehdidi nedeniyle üreticiler gece tarlalarını kontrol ediyor.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması gündeme geldi.

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.



