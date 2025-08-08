Bakan Yerlikaya'dan, 'komisyon' hatırası: Gelecek nesillerin kaderine de yön verecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kapalı yapılan ikinci toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyon hatırası paylaştı.

Toplantı, 5 saat sürdü ve başında oy birliğiyle tam kapalılık kararı alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıyla ilgili hiçbir bilginin dışarıda paylaşılamayacağını ve tutanakların 10 yıl boyunca yayınlanmayacağını belirtti.

Komisyon toplantısına davetle katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın'la komisyona katılan Bakan Yerlikaya, toplantı sonrası fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması, "Terörsüz Türkiye" hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır.Meclisimizin çatısı altında yürütülecek bu çalışmalar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin kaderine de yön verecek vicdani bir sorumluluk taşımaktadır."