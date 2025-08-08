Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış için imza
Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında barış anlaşması sağlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 23:33, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 23:34
ABD, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray'a geldi. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden sorunların çözümü için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.
Beyaz Saray'da Tarihi Buluşma
Başkan Trump, iki lideri kapıda karşıladı ve ardından Beyaz Saray'da üçlü bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin sonunda düzenlenen törende önemli açıklamalar yapıldı.
Üçlü Mutabakat ve Açıklamalar
- ABD Başkanı Trump, zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atıldığını duyurdu.
- Trump, yaptığı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.
- ABD Başkanı, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor" dedi.
- Konuşmaların ardından iki lider mutabakat zaptına imza attı. Trump da şahit olarak zaptı imzaladı.