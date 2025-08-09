9 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de Koruyucu Ailelerle Buluşma programına katılacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan çiftin nikah törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. Iğdır'da Valiliği ziyaret edecek Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi açılış töreni ile Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi temel atma törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bingöl/10.30-13.00/Iğdır/15.00-16.15)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/13.30/17.00)

2- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak

(İstanbul/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Avanos Köprüsü'nün açılış törenine katılacak, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni terminal binasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Nevşehir/11.00/12.30/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarda bulunacak.

(Kahire)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Filistin'e Destek Platformunca "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenlenecek.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yürüyüşe katılacak.

(İstanbul/20.19)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rıdvan Gümüş Premier Ligi Ön Eleme Karate Müsabakalarını izleyecek, Çınar ilçesinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00/10.30/11.30)

2- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Samsunspor-Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa müsabakalarıyla devam edilecek.

(Samsun/19.00/Antalya/21.30)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftasına; Erzurumspor FK-Sivasspor, İstanbulspor-Serik Belediyespor, Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/İstanbul/19.00/Mersin/Iğdır/21.30)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında Macaristan'a konuk olacak.

(Nyiregyhaza/19.00)

5- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(Matosinhos/17.30)

6- FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan'da devam edilecek. Türkiye, A Grubu ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.

(Tiflis/17.30)

7- FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da devam edilecek. Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır ile karşılaşacak.

(Surabaya/09.00)