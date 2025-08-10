44 İlde Operasyon: 99 Tutuklama, 20 Milyonluk Vurgun!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı. 44 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 99 şüpheli şahıs tutuklandı ve 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadelede Son Durum

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ürün satışı" temasını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre finansal panel sistemlerini işlettikleri, para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları ve mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımıyla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

Adana

Afyonkarahisar

Aksaray

Ankara

Antalya

Balıkesir

Batman

Bitlis

Bursa

Çanakkale

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

İstanbul

İzmir

Karabük

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mersin

Muğla

Muş

Niğde

Ordu

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Siirt

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Operasyonlarda Ele Geçirilenler ve El Konulan Mallar

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre:Operasyonlar sonucu;

4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 adet otomobil ile 2 adet konuta el konuldu.

Valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, il emniyet müdürleri, polisler ve MASAK çalışanları tebrik edildi. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşinde olunduğu vurgulandı.



