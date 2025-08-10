Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar arasında ciddi bir ücret dengesizliği olduğunu belirtti. Yalçın, aynı işi yapanlar arasında statü farklılığından kaynaklanan adaletsizliklerin de yaşandığını vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünün korunması için, şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026'nın 15'i itibarıyla 66-67 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini ifade etti. Yalçın, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın temsilcileriyle bir araya gelerek, toplu sözleşme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Toplu Sözleşme Süreci ve Talepler

Yalçın, 8'inci dönem toplu sözleşme süreci ile ilgili olarak, toplu sözleşmelerin Ağustos'un 1'inde başlayıp Ağustos'un sonunda yasa gereği tamamlandığını ve bu sürecin zaman açısından sıkışık geçtiğini belirtti. Şu anda hizmet kolları boyutuyla müzakerelerde 3 hizmet kolu kaldığını, pazartesi günü bu kollarla birlikte toplamda 11 hizmet kolunun ön müzakere ve müzakere kısmının tamamlanacağını söyledi. Ardından hükümetin teklif sunma sürecinin başlayacağını ifade etti.

Kıyas Kabul Etmiyorum

Yalçın, kamuda aynı statüde çalışan memurlar arasında ücret dengesizliği olduğunu ve aralarında skala bozukluğu bulunduğunu dile getirdi. Farklı statüde işçi ve memur olarak aynı işi yapanlar arasında da adaletsizlik yaşandığını belirtti.

"Elektrik direğinin tepesinde çalışanla kendinizi kıyaslıyorsunuz."

"Maden ocağının dibinde kömür çıkaranla kendinizi kıyaslıyorsunuz."

gibi cümlelerin kurulduğunu ancak böyle bir kıyası asla kabul etmediğini vurguladı. Kamuda çalışanların kendi arasındaki kıyasın önemli olduğunu, okumanın, dirsek çürütmenin ve akademik kariyer yapmanın değerinin azaldığı bir ortam oluştuğunu söyledi.

Memurlar Arasında Ücret Dengesizliği

Memur-Sen olarak temel çizgilerini belirlediklerini ifade eden Yalçın, daha önceki kamu çerçeve sözleşmesinde de benzer sorunların yaşandığını hatırlattı. 2023 yılında Cumhurbaşkanı'nın "En düşük memur maaşı, en düşük işçi maaşının üstünde olacak" sözüne atıfta bulunarak, bu sözün korunması için şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026'nın 15'i itibarıyla 66-67 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini yineledi.



