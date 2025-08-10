Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Depremde Ailesini Kaybeden Yusuf'un LGS Başarı Hikayesi

Ailesini depremde kaybeden ve 60 saat enkaz altında kalan Yusuf Çınar Sever, azmiyle LGS'de 483 puan aldı. TED bursuyla desteklenen Yusuf'un hedefi ODTÜ ve mühendislik!

Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 14:42, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 14:45
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evleri yıkılan, annesi, babası, 2 ablası ve babaannesini kaybeden, kendisi ise 60 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Yusuf Çınar Sever (14), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda 483 puan aldı. Sever, Ankara'daki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleşti.

Depremde Yaşananlar ve Kurtuluş Hikayesi

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adıyaman'da Narlıkuyu Sitesi'ndeki 8 katlı apartman yıkıldı. Enkazda kalan Yusuf Çınar Sever, 60 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Annesi Meral Sever (45), babası Yusuf Sever (52), ablaları Rezan Yaşam Sever (25), Revşen Sever (15) ve babaannesi Güli Sever'i (95) kaybetti. Yusuf Çınar Sever, Cumhurbaşkanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

Ankara'da Yeni Hayat ve Eğitim Başarısı

Deprem sırasında Ankara'da bulunan mühendis ağabeyi Sonuç Sever ile birlikte başkente yerleşen Yusuf Çınar Sever, Ankara Tevfik İleri Ortaokulu'nu başarıyla tamamladı. Türk Eğitim Derneği'nin afet bursundan da yararlanan Sever, LGS'de 483 puan alarak Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleşti.

"Ailem Beni Üzgün Görse Hoşlarına Gitmezdi"

Depremde evlerinin yıkıldığını belirten Sever, "2,5 gün boyunca enkaz altında kaldım. Ailemden ise sadece abim kaldı. Başlangıçta çok fazla etkilensem de bir süre sonra normal hayatıma geri dönmeyi başardım. Küçükken babama, 'Baba sen ölürsen ben ne yaparım' derdim. Babam da 'Çok üzüldüğün şey gerçek olur, yapma' derdi. Gerçek oldu. Ben de şimdi diyorum ki onlar beni üzgün görse hoşlarına gitmezdi, o yüzden çok üzülmüyorum" dedi.

Hedef: ODTÜ ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği

LGS sürecinde ağabeyinin tavsiyesiyle 8'inci sınıfta sınava hazırlanmaya başladığını anlatan Sever, "Bu süreç esnasında pek çok psikolojik baskı olsa da kendi yapımdan dolayı bu tür baskıları sıkıntı etmeden devam ediyordum. TED'in afet bursuna başvurmuştum. O etkinlikler moral olarak beni çok destekledi. Hayatımda ilk kez orkestraya TED'in bir etkinliğiyle gittim. TED'in psikolojik destekleri çok işe yaradı. Bu başarıyı elde etmeden öncesinde hedefim 500 tam puandı. Sürecin sonuna doğru yaklaştıkça, nasıl bir not alacağım belirginleşince 'Ben hedefimi biliyorum, neyi kazanacağımı biliyorum' diyerek hazırlandım. İnsan hedefinin değil de artık sonucunun ne olacağını bile görebiliyor. Şimdi gideceğim lisede yine başarımı devam ettirmeyi umuyorum. İnşallah YKS sürecinde de bir başarı yakalayacağım, ODTÜ'ye gitmeyi planlıyorum. Ve elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.


