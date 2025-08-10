AK Partili Yayman'dan 'Terörsüz Türkiye' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye" meselesinin partiler üstü bir konu olduğunu ve gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte asla bir "al-ver" süreci olmadığını belirtti. Yayman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle şehit yakınları ve gazilere hitaben kaleme aldığı mektubu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda, terörle mücadele sürecinin hiçbir aşamasında "pazarlık, müzakere, taviz, gizli ya da kirli girişimlere" yer verilmediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mektubundan Önemli Mesajlar

Şehitlerimizin aziz ruhlarını rencide edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedefimize ulaştığımızda, bin yıllık kardeşliğimiz yeni bir merhaleye taşınacak, aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza dek sökülüp atılacaktır.

Tarihi Bir Eşik Aşıldı

Yayman, TBMM'de kurulan komisyonun bu kutlu yolda önemli bir eşiğin aşıldığını gösterdiğini ifade etti. Cumhur İttifakı olarak teröre geçit vermeyen, evlatların huzur ve güven içinde büyüdüğü, birlik ve kardeşliğin ebediyen baki kaldığı bir Türkiye için mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Devlet Politikası ve Ortak Akıl

Bu sürecin bir "devlet politikası" olduğuna dikkat çeken Yayman, partiler üstü olan bu meselenin gündelik siyasete alet edilmemesi gerektiğini yineledi. Asla bir "al-ver" süreci olmadığını vurguladı. Şehitlerin ruhunu incitecek tek bir adıma dahi izin verilmeyeceğini belirterek, amaçlarının Türkiye Yüzyılı'na yakışan kardeşlik ve birlik siyasetini hakim kılmak olduğunu söyledi.

Komisyon çalışmalarının pozitif bir iklimde devam ettiğini belirten Yayman, TBMM'de yaşanan uzlaşmanın Türkiye'nin yakaladığı ortak aklın ve stratejik vizyonun bir sonucu olduğunu ifade etti.



