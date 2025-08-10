'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama!

Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı! Polis, 5 iş yerine baskın düzenledi, yüklü miktarda para ve pos cihazı ele geçirdi.

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama!

Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 şüphelinin tefecilik yaptığını belirledi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 5 farklı iş yerine baskın düzenledi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

  • 67 pos cihazı
  • 25 kredi kartı
  • 5 cep telefonu
  • 94 bin 550 TL para
  • Çok sayıda kredi kartı slipi

Adli Süreç

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 3 kişi tutuklandı, bir kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


