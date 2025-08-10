Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
İşe yürüyerek gitmek kanser riskini azaltıyor!

250 binden fazla kişiyle yapılan araştırmada, işe yürüyerek veya bisikletle gitmenin karaciğer ve böbrek kanseri riskini ciddi oranda azalttığı ortaya çıktı.

Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 23:20
İşe yürüyerek gitmek kanser riskini azaltıyor!

40 ila 69 yaş aralığındaki 250 binden fazla İngiliz üzerinde yapılan bir araştırmada, işe gidiş şekilleri detaylı olarak incelenmiştir. Katılımcıların işe ulaşım tercihleri ve bu tercihlerinin sağlık üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, farklı ulaşım yöntemlerinin kanser riskiyle olan ilişkisini ortaya koymaktadır.

İşe Gidiş Şekilleri ve Oranları

  • %14'ü işe yürüyerek gitmektedir.
  • %8'i bisikletle gitmektedir.
  • %15'i toplu taşımayla gitmektedir.
  • %63'ü ise araç kullanarak gitmektedir.

Yürüyerek Gitmenin Kanser Riski Üzerindeki Etkisi

Daha önce yapılan benzer çalışmalar, işe yürüyerek veya bisikletle gitmenin meme ve bağırsak kanseri riskini düşürdüğünü göstermiştir. Yeni yapılan bu çalışma ise, bu ulaşım biçimlerinin karaciğer ve böbrek kanseri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Diğer 16 kanser türüyle ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Sonuç

Araştırma, işe yürüyerek gitmenin bazı kanser türlerinde riski azaltabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle karaciğer ve böbrek kanseri üzerinde olumlu etkiler gözlemlenmiştir. Ancak, diğer kanser türleriyle ilgili anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.


