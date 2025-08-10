'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110. yılında yayımladığı mesajda Atatürk ve kahramanlarımızı rahmetle andı.

Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 16:40, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' mesajı

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andı.

Anafartalar Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."


