Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anafartalar Zaferi' mesajı

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andı.

Anafartalar Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum."



