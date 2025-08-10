Denizli honaz'da orman yangını son anda kontrol altına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun mücadele sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Kuşoğlu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler hızlı bir şekilde müdahaleye başladı.

Yangına Müdahale Detayları

Havadan 3 helikopter ile müdahale edildi.

ile müdahale edildi. Karadan ise 10 arazöz , 4 iş makinesi , 6 ilk müdahale aracı ve 87 yangın söndürme işçisi görev aldı.

, , ve görev aldı. Köylüler de ellerindeki kazma, kürek, traktör ve su tankerleriyle mücadeleye destek verdi.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangının ilerlemesi ve büyümesi engellendi. Zamanında yapılan bu müdahale ile 165 hektar ormanlık alanın zarar görmesi önlendi. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 1,5 hektar orman alanı zarar gördü.



