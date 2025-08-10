Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3'üncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Toplantı, saat 14.00'te başlayacak ve komisyon üyeleri ile birlikte gündeme ilişkin öneriler alınacak. Komisyon başkanı Numan Kurtulmuş, kendi önerilerini üyelerle paylaşacak. Ayrıca milletvekilleri, komisyonun dinlemesini istedikleri isimleri gündeme taşıyacaklar. Bu toplantı, komisyonun işleyişi ve karar alma süreçleri açısından büyük önem taşıyor.

Boş Kalan Sandalyeler ve Üye Dağılımı

İYİ Parti'nin üye vermemesi nedeniyle boş kalan üç sandalye için henüz yeni üye tanzimi yapılmadı. Edinilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, üye vermesi için son kez İYİ Parti ile temasa geçecek.

Olası Üye Dağılımı

İYİ Parti'nin kararını değiştirmemesi durumunda, boş kalan 3 koltuk için sandalye dağılımı baz alınarak yeniden üye tanzimi yapılacak.

için sandalye dağılımı baz alınarak yeniden üye tanzimi yapılacak. Bu durumda AK Parti , CHP ve DEM Parti 'ye birer üyelik daha verilecek.

, ve 'ye birer üyelik daha verilecek. Bu formülün hayata geçmesi halinde, DEM Parti'den Celal Fırat , CHP'den hukukçu Umut Akdoğan komisyonun yeni üyesi olacak.

, komisyonun yeni üyesi olacak. AK Parti'den ise yeni isme ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



