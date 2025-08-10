Yangında tüm eşyaların yandığı evde Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde 8 Ağustos'ta çıkan yangın, Saçaklı köyüne de sıçrayarak evlere zarar verdi. Yangında, tüm eşyaların yandığı bir evde Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti.

Yangının Etkileri ve Kontrol Altına Alınması

Yangın, ikinci gününde kontrol altına alındı. Saçaklı köyünde Ali Aydoğan'a ait 2 katlı ev de yangından zarar gördü. Evdeki tüm eşyalar yanarken, Kur'an-ı Kerimler'in yanmaması görenleri şaşırttı. Ali Aydoğan, "Evimde bir tek yanmayan bu Kur'an-ı Kerimler" diyerek duygularını ifade etti.

Yangına Müdahale ve Yaşananlar

İsmail Güzel , yangına müdahale edenler arasında yer aldı ve "Bayramiç'in Evciler köyünde oturuyorum. Yangın çıkan köye 30 kilometre mesafedeyiz." dedi.

, yangına müdahale edenler arasında yer aldı ve dedi. Büyüklerin, 'Karıncalar bile yangına su taşır' sözünü hatırlatan Güzel, traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

sözünü hatırlatan Güzel, traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini belirtti. Dubleks tarzı evin tamamen çatısı, pencereleri ve ahşap olduğu için birinci katı dahil yanıyordu. Rüzgarın etkisiyle söndürülen yerler tekrar alev aldı.

Evde ulaşamadıkları bir bölgeye sonradan yapılmış bir duvarı kırarak girdiler. Gömme dolapta bulunan Kur'an-ı Kerimler ve dua kitapları, dolabın kapağı yanmasına rağmen hiç zarar görmedi.

Yangında Kur'an-ı Kerimlerin Zarar Görmemesi

Yangında tüm eşyaların yandığı evde, Kur'an-ı Kerimlerin ve dua kitaplarının hiçbiri yanmamıştı.



