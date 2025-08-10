Naci Görür'den 6,1 büyüklüğünde deprem sonrası 'Evlerden uzak durun' uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, yalnızca Balıkesir'de değil, aynı zamanda çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

Depremin Hissedildiği Bölgeler

İzmir

Kütahya

Yalova

İstanbul

Manisa

Uşak

Aydın

Eskişehir

Sakarya

Tekirdağ

Olası Hasar ve Uzman Uyarısı

Sındırgı'da bir binanın yıkıldığı tespit edildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Simav Fay Zonu'nun Sındırgı segmenti üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Görür, "Küçük bir deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun." şeklinde uyarıda bulundu.



