Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 22:18, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 23:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan bir binadaki 4 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları
- "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır."
- Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
- Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir.
- Gelişmelerden bilgi verilecektir.
Arama-Kurtarma Çalışmalarında Son Durum
Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alınmış ve bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşınmıştır. Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.
Enkaz Altında Kalanlar ve Kurtarılanlar
- Enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu değerlendirilmektedir.
- Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
- Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.