Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı

Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alınmış ve bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşınmıştır. Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.

