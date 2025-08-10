Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin elektronik imzasının kopyalandığı ve bu imzalar kullanılarak birtakım usulsüz işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, kurumun elektronik imza süreçleri ve güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

E-imzalar , yalnızca kurum tarafından sağlanmakta ve sertifikasyon işlemleri kurum içinde gerçekleştirilmektedir.

, yalnızca kurum tarafından sağlanmakta ve sertifikasyon işlemleri kurum içinde gerçekleştirilmektedir. Başkanlığın işlemlerinin yürütüldüğü GöçNet sistemi , güvenli ve kapalı bir ağ üzerinden erişime açıktır ve dış internet bağlantısına kapalıdır.

, güvenli ve kapalı bir ağ üzerinden erişime açıktır ve dış internet bağlantısına kapalıdır. Kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemleri için çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Sadece E-imza ile GöçNet'e giriş yapmak mümkün değildir.

ile GöçNet'e giriş yapmak mümkün değildir. Personelin bilgisi dışında usulsüz olarak E-imza üretilerek sistemlerde herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir.

Personelin bilgisi dışında sahte kimlik, farklı telefon ve e-posta adresi bilgileri girilerek üretildiği anlaşılan ve iptal ettirilen E-imza ile GöçNet sistemi üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

Söz konusu iddialar gündeme gelir gelmez, konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Mülkiye Müfettişi ve Göç Denetçisi görevlendirilmiştir.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Açıklamada, sistemin dışarıdan erişime kapalı olduğu, çok katmanlı güvenlik önlemleri bulunduğu ve iddiaların araştırılması için gerekli adımların atıldığı vurgulandı. Göç İdaresi Başkanlığı, personelin bilgisi dışında herhangi bir usulsüz işlem yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.



