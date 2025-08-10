Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Bakan Şimşek'in ağabeyi hayatını kaybetti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi, emekli öğretmen Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ağabeyi, emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, Yalova'da hayatını kaybetti. 1945 doğumlu olan Nazmi Şimşek, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra meslek hayatına Batman Sason Gürgenli Köyü'nde başladı. Uzun yıllar boyunca Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.

Nazmi Şimşek'in Eğitim Hayatı ve Kariyeri

  • 1945 yılında doğdu.
  • Öğretmen okulundan mezun oldu.
  • Batman Sason Gürgenli Köyü'nde mesleğe başladı.
  • Batman'ın farklı okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Ödülleri ve Başarıları

  • 1988 yılında "Yılın Öğretmeni" seçildi.
  • Ödülünü, öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden aldı.

