Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntıların 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini belirtti. Ayrıca, bu depremin Marmara Denizi'ndeki fay hatlarını etkilemesinin mümkün olmadığını vurguladı. Depremin ardından ilk saatlerde çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığına dikkat çeken Özmen, ilerleyen günlerde bu artçıların azalacağını ifade etti.

Depremin Etkileri ve Artçı Sarsıntılar

Marmara Denizi ve İstanbul Açısından Değerlendirme

Özmen, depremin Marmara'daki faylarla doğrudan ilişkili olmadığının altını çizerek, "Sındırgı'da meydana gelen deprem, Marmara Denizi'ndeki fayları tetiklemez. İstanbul'un deprem tehlikesi, bu depremden önce ne kadar yüksek ise yine aynı şekilde o derece yüksektir." dedi.

Simav Fay Zonu'nun Özellikleri

Sındırgı segmentinde daha büyük bir deprem olasılığının ise yok denecek kadar az olduğu kaydedildi.



