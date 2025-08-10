Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Her deprem olduğunda AFAD koordinasyonunda, burada valimiz başkanlığında bütün kuruluşlarımız hep birlikte el ele vererek yaptığımız ilk şey arama tarama yapmak. Depremin olumsuz etkisini tespit etmek. 7 mahallemizde bir yıkık binamız bir de ağır hasarlı binamız var.

O yıkık binada ilk etapta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız oldu. Arama kurtarma ile 4 vatandaş kurtarıldı. 81 yaşındaki büyüğümüz bir süre sonra yaşamını yitirdi. İsterdik ki o da kurtarılan diğer 3 vatandaşımız gibi hastanede olsun.

"Arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı"

Arama kurtarma bu binada tamamlandı. 16 kırsal mahallede yıkık bina var. 12'si metruk, 4'ünde yaşam vardı. Bu evlerdeki vatandaşlarımız kendi imkanları ile kurtuldu. 61 kırsal mahallede bu yıkık olanlar dışında herhangi bir yıkık ev yok.

Şu an arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina yok. 2 minare yıkıldı. Sabahın ilk ışıkları ile ön hasar tespitlerini yapacağız.

"29 yaralımız var"

29 yaralımız var. Ağır yaralı yok bunların arasında. Sağlık Bakanı'mız buraya geliyor. Arkadaşlarımızı ziyaret edip yaralı kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi paylaşacak. Elektrik su doğal gaz GSM ile ilgili hiçbir yerde kesinti veya olumsuzluk söz konusu değil.

Ankara'da bu depremi duyar duymaz Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik ve bizden sürekli kendisi bilgi aldı ve talimatlarını aldık. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyorum.

Vatandaşlarımız kendi evlerinin durumunu teknik personelden daha iyi bilir. Endişe ettiği bir durum varsa girilmemesi lazım. Güvenli alanlarda durmalarında fayda var.

Medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum, aziz milletimize de geçmiş olsun diyorum.


