Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 07:23, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 07:42
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde de hissedildi.